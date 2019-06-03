Bir çocuk da sen sevindir

Haber: Esra ÖZTÜRK

Kampanya hakkında bilgi veren Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, şunları söyledi; “Rabbimize şükürler olsun ki Ramazan ayı boyunca bugüne kadar titizlik ve dikkat ile gerçek ihtiyaç sahibi ailelere ulaşabilmek için elimizden geleni yaptık ve kumanyalarımızı dağıttık. Bizle beraber bu kampanya da yer alan herkese teşekkür ederken, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmemiz imkanını sağlayan hayırseverlerimize de minnetlerimizi sunuyorum. Allah razı olsun. Rabbim yapmış olduğumuz yardımlarımızı kabul etsin inşallah. Huzur içinde nice ramazan ayında birlik beraberlik ile tekrar buluşabilmeyi Rabbimden niyaz ederim. Kumanya kampanyamızın bitmesi ile yine Bolu Ülkü Ocakları'mızın başlatmış olduğu "BİR ÇOCUKTA SEN SEVİNDİR" kampanyası ile bayram yaklaşırken ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına ulaşıp bayram yaklaşırken onların boynunun bükük kalmaması için, yüzlerini güldürebilmek için elimizden geleni yapacağız. Siz değerli hayırseverlerimizin yine desteklerini beklerken, şimdiden bizi bu konuda desteklemeye başlamış halkımıza minnetlerimizi sunuyorum. Unutmayalım ki, bu mübarek ayda paylaşabilmek kadar güzel bir duygu yoktur. Rabbim hepinizden razı olsun”