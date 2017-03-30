İstanbul Bolu Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucularından ve 10 yılı aşkın bir süre Başkanlığını yapan Diş Hekimi Savaş Ilgaz yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetti. Bolu Merkez Çepni Köyü’nden Ovabaşlılar sülalesinden olan Savaş Ilgaz uzun yıllardan beri İstanbul’da diş hekimliği yapıyordu. Bolu’nun kültürel mirasını gelecek nesillere taşımak için İstanbul’da Bolu Kültür evini kurmuş ve yıllarca gurbetteki hemşerilerimizin sorunlarıyla ilgilenmişti. Tam bir Bolu sevdalısı olarak bilinen Ilgaz halen Çepni Köyünde bulunan kır evini sık sık ziyaret ederek köylüleriyle vakit geçiren ve çok sevilen bir isimdi.

Diş Hekimi Savaş Ilgaz’ın cenazesi 31 Mart Cuma günü İstanbul Teşvikiye Camii’nde kılınacak Cuma ve cenaze namazından sonra Feriköy Mezarlığı'nda defnedilecek.