Bir Deli Binlerce Akıllı!

Atasözlerimiz vardır ansiklopedilerin anlatmadığını anlatır. Atasözümüzden yola çıkarak Güney çevre yolunu yazacağım…

Akıllı köprüyü arayıncaya dek, deli köprüden geçermiş

Karaya sabun, deliye öğüt neylesin

Deli kuyuya bir taş atmış, milyonlarca akıllı çıkaramamış, böyle sürüp gider.

Bundan yaklaşık 6 ay evvel, Bolu Platformu diye bir oluşum gerçekleşti. Öğretmenevinde yaklaşık 80 kişinin katılımıyla başladı. Platform 11 ana dalda bireylerin teknik, bilgi ve ilgi sahibi olduğu alanda oluşturuldu. Her gurup kendi içinden toplanıp seçtiği 2 kişi ile meclisi, meclis yönetim kurulunu, yönetim başkanını seçerek göreve başladı. Başkanlığa Orhan Uçar seçildi…

Siyasetin, cemaatin ve ticaretin olmadığı oluşumda yer almaktan inanılmaz mutlu oldum. Amacı Bolu’nun geçmişi, şu anı ve geleceği olan, çıkarsız umarsız ve gönül birlikteliği ile yıllardır yapılamayanları yapma isteğine bende kayıtsız kalamadım.

Rahmetli büyüğümüz Şerafettin Erbayram’a vefa gecesiyle başladık. Buna ilk icraatımız diyebilirsiniz. Memlekete hizmeti kendine şiar edinmiş büyüklerimizi vefat etmeden onurlandırmak, hakkını teslim etmek istedik. Sonrasında tarih kurulunun Katırcı Hanı başarısı geldi. Diğer kurullar da çalışmaya devam ediyordu.

Yine yaklaşık 5 ay evvel güney çevre yolu ile ilgili gurupların içinden bir kurul oluştu. Kurul beş aylık zaman biriminde haftada iki üç kez buluşarak çalışma yaptık. Halkın bilgilendirilmesi ve STK’ların bir araya gelmesi kararlaştırıldı. 52 STK tek çatı altında bilgilendirilerek konu anlatıldı, imzaya açıldı.

Yoğun yağan yağmur, Tepecik Mahallemizde yapılan 7 metrelik yolun sonuçları bizi doğrular nitelikte oldu. Evleri, iş yerlerini ve sokakları su bastı. Belediye, Afad elinden geleni yapmasına rağmen, olayı zorlukla aşabildiler. Sorun belliydi, sorun güney çevre yolunun 7 metre yüksekliği ve 50 metre genişliğinin gelecekteki fotoğrafını gözler önüne sermesiydi! Üstelik bu yükseklik Karacasu yoluna geldiğinde, 12 metreye ulaşacak ve 50 metre genişlikte 70 metre olarak devam edecek olması çok acı!

Yol bittiğinde batıda Kasaplar, Doğancı, Seyit, Tepecik, Mudurnu yolu, Karaköy ve üniversite, güneyde ise Karacasu ve etrafındaki tüm köyler Çin Seddinden daha büyük bir yükseklikle bölünerek maalesef Bolu üç parça olacak. İnşallah olmaz ama olası Gölköy Barajımızın patlaması halinde yaşanacak vahim durumu düşünmek dahi istemiyorum.

Önemli bir sorunda 100 hektar tarım arazisi kullanılamaz hale gelecek. Dünyanın en iyi pancar tohumunun yetiştiği Büyük Berk’te azalan üretim tamamen yok olacak. Bolu tarımı da inanılmaz zarar ile karşı karşıya.

Bir diğer balta da turizme vurulacak. Karacasu Beldemizde var olan 400 lt/sn termal suyu ile ışıl ışıl parlayan termal kasabamız, Bolu’dan koparılacak. Bolu-Karacasu hattı 12 metre duvar ile hayat damarları kesilecek.

Gelelim sonuca, “deli kuyuya bir taş atar, bin akıllı çıkaramaz” atasözümüz gerçekleşti. Burada platform olarak biz, Bolu’da yaşayan, nefes alan, üreten, tüketen herkes birlik içinde bu yanlışa dur demeliyiz. Yaşanabilir Bolu olsun isteniyorsa, bu vebale ortak olmamak adına acilen yanlıştan dönülmelidir. Yoksa delinin kuyuya attığı taş sonrası, gelecek nesiller bizi mezarlarımızda rahat uyutmazlar…