Bir destek de Rasim başkandan

Haber: Okay Özcan

Son günlerde bazı söylemleri nedeniyle, tepkileri üzerine çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a destekler devam ediyor. Geçtiğimiz gün CHP’li Belediye Meclis üyesi Tahsin Mert Karagöz, sosyal paylaşım sitesinden Başkan Özcan’a destek vermiş ve onu atom karıncaya benzetmişti.

Bu seferde Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’de “Abim” dediği, Başkan Özcan’a sosyal paylaşım sitesinden övgü dolu sözler ve birlikte yan yana yürüdükleri fotografı paylaştı;

İŞTE O PAYLAŞIM

Sen doğru oldukça; yamulup bükülenler seni kıskanır…

Sen dik durdukça; eğilip dönenler sana imrenir…

Sen hep böyle mert oldukça; ikiyüzlüler nefislerine her zaman yenik düşerler…

Bolu Belediye Başkanımız, Abim Tanju Özcan; bu yüzden sen, sen oldukça düşmanların da çok olacak…

Ama unutma ki; Sevenlerin, dostların ve Bolu halkı hiç bir zaman seni yalnız bırakmayacak…

Ben de her zaman yanında dimdik duracağım!

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2021, 14:19