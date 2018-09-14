Olay Gündem Gazetesi olarak 13.09.2018 tarihli nüshasında birinci sayfadan verdiği özel haberinde, İlçe Müftüsü Nihat Aktaş’ın, şeytana uyduğu haberi hem ilçede, hem Bolu’da hem de yurt çapında büyük yankı yarattı. Konunun mağduru olan Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar’a konu hakkındaki bilgisini sormak için telefondan ulaştık. Başkan Çağlar, İlçe Müftüsü Aktaş, hakkında şu çarpıcı açıklamalarda bulundu;

BÜTÜN DİN ADAMLARINI ZAN ALTINDA BIRAKMIŞTIR

“Sayın müftümüz şaşmış. Sizin de yazdığınız gibi şeytana uymuş. Sayın kaymakamımızı benim adımı kullanarak şikayet etmiş. Bu olayda bizi derinden üzmüştür. Bir din adamının Yeniçağa’da ki en üst seviyede akıl soracağımız, örnek alacağımız bir kişiden bu şekilde bir hareketin çıkması bütün din görevlilerini ve dini temsil eden şahısları da zan altında bırakmıştır. Ben gerekli şikayetimi yaptığımdan dolayı bu ortaya çıktı. Bu dava devam edecektir. Türk adaletine güveniyorum. Evrakta sahtecilik yaparak benim ismimi kullanılmıştır. Çalışkan bir kaymakamı sırf kendi arasında problem olduğundan dolayı bizi kullanmıştır. Zamanında bunun kim olduğunun tespit edilmesi için şikayetimizi yaptık savcılığa ve kişi tespit edildi. Olay İçişleri Bakanlığına şikayet ediliyor, benim sahte imzamla”

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM

“Bakanlıktan, Valiliğimize gelen araştırma yapılmasıyla ilgili çağırdılar. Gerçek orada ortaya çıktı. Benim böyle bir şikayetim olmadığımı söyledim. Baktık ki dilekçedeki imza benim değil sahte bir imza. Gerçeğin ortaya çıkması bunu yapanın bulunması için savcılığa suç duyurusunda bulunduk ve emniyetimizin titiz çalışması sonucunda iş ortaya çıktı. Dilekçe postaneden yollandığı için emniyetimiz güvenlik kamera görüntülerini istemiş. Buradan kimin yapabileceği tespit edilmiş. Dilekçenin bir imam vasıtasıyla atıldığı tespit edilmiş. Sayın müftü bir imam arkadaşı kullanarak yollatmış. İmam arkadaşın tabi içinde ne olduğunu bilip bilmediğini bilmiyoruz. Emniyetimiz imama ulaşıyor oda bana Yeniçağa Müftüsü Nihat Aktaş verdi diyor”

MÜFTÜNÜN GÖREVDEN ALINACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

“Müftü hala görevde fakat görevden alınacağını düşünüyorum. Kaymakamımız kanalıyla valiliğimize de gerekli dilekçemi verdim. Görevden alınmasını gerektiğini artık burada görev yapamayacağını belirten talepte bulundum. Sonucu bizde merakla bekliyoruz. Haber çıkmadan birkaç gün önce kaymakamın tayini çıktı. Küçük ilçelerin kaderidir bu. Tam işe ve ilçeye uyum sağlayacağı zaman tayini çıkar. Buda tabi ki beni uyum içerisinde çalıştığım biri olduğu için üzmüştür. Bu dilekçeyle bir taşla iki kuş vurulmak istendiğini düşünüyorum. Kaymakam beyle benim aramı bozmak için yapılmış bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bir ilçede iki tane mülki idarenin birbirine düşmesi bu ilçenin geri gitmesi ve işlerin yürümemesine sebebiyet verir. Bu ilçe halkına ve ilçenin gelişimine zarar verir. İkincisi de kaymakam beye olan hınçlarını almak için beni kullanmışlardır” dedi.