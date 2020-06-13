Bir doktorun korona mücadelesi

Özel Haber: C. Kutay Aykan

Mudurnu ilçesinde 6 yıl merkezde de 14 yıl olmak üzere 28 yıl boyunca aile hekimi olarak görev yapan Bolu Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Faruk Karslı (52), Mart ayının sonunda yüksek ateş nedeniyle Corona Virüs testi yaptırdı. Yapılan test sonucu Karslı’nın 38.5 derece ateşi olduğu ve Kovid-19 virüsü taşıdığı ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hemen hastaneye yatırılan Karslı’nın aile bireyleri de Kovid testine tabi tutuldu. Karslı’nın eşi ve diğer iki çocuğunun test sonuçları negatif çıkarken 8 yaşındaki oğlu Atlas Karslı’nın sonuçları da pozitif çıkınca, baba oğul İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesinde bir odaya yatırılarak tedavilerine başlandı. Oğluyla birlikte corona virüs sonuçları pozitif çıkan Aile Hekimi Faruk Karslı oğlu ile geçirdiği bir ayı şöyle anlattı;

OĞLUM İÇİN ENDİŞELENDİM

“Mart ayı sonunda bir anda ateşim 38.5 oldu ve hemen test yaptırdım. Bir gün sonra sonuçlar çıktı ve ardından İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri beni arayarak, derhal hastaneye yatmam gerektiğini, ailemin de testten geçmesi gerektiğini söylediler. Ailem de testten geçti. İki çocuğum ve eşimde negatif çıkarken 8 yaşındaki oğlumun da sonuçları pozitif çıkınca, oğlum korkmasın diye bende ambulansa binerek eve geldik ve oğlumu alarak Üniversite hastanesine gittik. Diğer hastanelerde çocuk bölümü olmadığı için üniversite hastanesinde oğlumla birlikte 13 gün boyunca bir odada kaldık. Kendim değil hep oğlum Atlas’ı düşündüm. 13 gün boyunca onunla çeşitli oyunlar oynadık. Onu hep mutlu etmeye çalıştım. Bir birimize güç verdik. Hastane sürecinden sonra 14 gün boyunca da evde izole olduk. Tabi ki bu süreç içerisinde bir ay boyunca mesleğimden uzak kaldım. Şimdi sağlıklı bir şekilde görevimin başındayım” dedi.

İMMÜN PLAZMA BAĞIŞLADI

Hastalık sürecini atlatıp sağlığına kavuşan Dr. Faruk Karslı, Kocaeli ilinde İl Sağlık Müdürlüğünün nezdinde Kızılay’a Ümmün Plazma bağışında da bulunduğunu belirterek; “Corana virüs sürecini atladıktan sonra Bolu İl Sağlık Müdürlüğünün tahsis ettiği araçla Kocaeli iline giderek, Kızılay’a Ümmün Plazma bağışında bulundum. Bu plazma corana virüs tedavisinde çok önemli rol oynamakta. Ben bu hastalığı atlattığım için bir daha bana bulaşma şansı yok. İnşallah Ümmün Plazma bağışım hayırlı olur. Birde şunu söylemek istiyorum. Benim oğlumun tedavi süreci bitti fakat oğlumun son yapılan testinde CK-MG denilen kalp enzimi çıktı. Bunun için 3 gün daha hastane de kalmak zorunda kaldık” açıklamasında bulundu.

HASTALIĞI OYUNLA ATLATTIK

8 yaşındaki oğlu Atlas ile aynı odada bir ay boyunca tedavi gören Dr. Faruk Karslı, oğlu ile olan düşüncelerini de şöyle anlattı; “Tek başımayken endişem daha azdı ve rahattı. Fakat çocuğum da yanımda olunca, hem onun hastalığını düşündüm. Ağırlaşıp ağırlaşmadığını düşündüm. Onu oyalamam gerektiğini düşünüyordum. Çıkamıyorsunuz. Odada kapalısınız. Belirli şeyler yapmanız gerekiyor. Artık kendi hastalığımı unutup onun bir an önce iyileşmesi ve ruh sağlığının bozulmaması için çeşitli oyunlarla etkinlikler yapmaya başlamıştık. Mesela, küçük kağıtlarla yüzler çizip onlarla oynadık. Pencereyi açıp hangi araba önce geçecek diye günü geçirecek değişik oyunlar bulmaya çalıştık sürekli. Ancak bu şekilde bu durumla başa çıkabilirdik. Çocuğumun sağlığı ve ruh sağlığı çok daha önemliydi. Beni bu durum üzdü sadece. Kendimi ikinci hatta üçüncü plana atmıştım”

CORONA VİRÜSÜN ASKERLERİYİZ

Kendisi gibi ir çok doktorun, hemşirenin, sağlık personelinin, virüsle mücadele etmek konusunda büyük mücadele verdiğini de açıklayan Dr. Karslı; “Bu lanet virüs yüzünden çok sayıda meslektaşım, hemşire ve sağlık personeli hayatını kaybetti. Ama ben oğlum bu hastalıktan kurtulduk. Ne var ki bizim için insan sağlığı ön palanda geliyor. Mesleğime geri dönmenin mutluluğunu yaşarken hayatlarını kaybeden sağlıkçıları da rahmete anıyorum. Bizler corana virüs savaşının askerleriyiz” diye konuştu.