Bir dönem sona erdi

Haber: Kasım ŞAHİN

Aylardır süren Belediye Başkanlığı seçimleri nihayet sona erdi. Saatler ilerledikçe AK Parti Bolu Belediye Başkanı adayı Fatih Metin’le aradaki oy farkının açılmasının ardından binlerce CHP’li Bolu Belediyesi binası önünde toplandı. Havai fişek gösterilerinin ardından davul zurna eşliğinde zaferlerini kutlayan CHP’liler, ellerindeki Türk bayrakları, CHP ve Atatürk flamalarıyla Belediye binası önünü adeta şenlik havasına soktular. CHP’liler; “Bu kale artık bizim kalemiz”, “Tanju Özcan Başkan”, “En büyük başkan Özcan başkan”, “Vurduk kaleyi yıktık gol oldu”, “Hizmet nerede Tanju Özcan orada”, “Halkın adamı Tanju Özcan” sloganlarını attılar. Kutlamalar sırasında bazı vatandaşlar heyecandan baygınlık geçirdi”

Bolu halkı, 31 Mart Yerel Seçimlerinde kararını verdi. Saat 21.00 itibariyle alınan sonuçlara göre Tanju Özcan yüzde 53 oy oranıyla en yakın rakibine 10 puan fark atarak Bolu Belediye Başkanı oldu.

Bolu halkı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine sandığa gitti. Saat 17.00 itibariyle son bulan seçimden sonra oy sayımlarına geçildi. Yüksek Seçim Kurulu’nun(YSK) saat 19.15 itibariyle yayın yasağını kaldırması ile veriler sisteme girilmeye başladı. Saat 21.00 itibariyle elimize ulaşan verilere göre ise Bolu Belediye Başkanlığını Millet İttifakı Adayı Tanju Özcan kazandı.Gazetemiz yayına hazırlandığı anda sandıkların yüzde 81’i açılmıştı.

İşte oy oranları:

Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan %53 44.246 oy

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Fatih Metin %44 36.728 oy

Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Turan Kılınç %1.5 1.290 oy

HDP Belediye Başkan Adayı Aslı Yolci %0.2197 oy

Diğer %0.7 404 oy

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 22:00