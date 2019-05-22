Bir elinde 10 marifet





Doğumunda beynin motor diye adlandırılan bölümünün etkilenmesi nedeniyle dünyaya gözlerini engelli olarak açan Ustaoğlu, hem çocukluğu hem de gençlik yıllarında bu engelini aşmak ve kendisinin de bir birey olduğunu kanıtlamak için çaba harcadı. Engeli nedeniyle okula gidemeyen Ustaoğlu, kendisine özel ders vermeyi kabul eden babasının bir arkadaşının çabaları sonucunda okuma yazmayı sadece 3 ayda öğrenerek ilerleyen yıllarda da kendisini geliştirdi. Babasının aldığı bilgisayarı kullanmayı da çok kısa sürede öğrenen Ustaoğlu, zamanla kendisini geliştirerek, başta web sitesi tasarlamak olmak üzere birçok işini bilgisayardan yaptı. Ustaoğlu, ilerleyen yıllarda, engellilerin sorunlarına kafa yormaya başlayarak, bunların diğer insanlar tarafından da bilinmesi için bir internet sitesinde köşe yazısı yazmaya başladı.

Daha sonra köşe yazılarını günlük yayınlanan bir yerel gazetede yazmaya devam eden Ustaoğlu, sadece sağ elindeki 3 parmağını kullanarak yazdığı bu yazılarının engellilere de ulaşmasını sağlamak için sesli hale getirdi. Ustaoğlu'na Türkiye'nin çeşitli illerinden destek veren gönüllü arkadaşlarının seslendirdiği köşe yazıları her hafta ilde bulunan bir yerel gazetede hem sesli hem de metin olarak yayımlanıyor. Gazetede bir günde eskiyen yazılarının daha uzun ömürlü olması için bunların bir kitaba aktarılması için de çalışma yürüten Ustaoğlu, 3 yıl önce ilk kitabını "Hey biz de buradayız" ismiyle yayınladı.

Aynı zamanda sesli olarak da yayınlandı ve bu kitap yeni bir proje ile e-kitap haline getirildi. Ustaoğlu, yazmaya başladığı ikinci kitabıyla engellilerin sorunlarının daha fazla kitlelere ulaşması için çaba harcıyor. Onur Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, engellilerin sorunlarına çözüm bulmak için yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bolu'da internet sitesi bulunan bir gazeteciye mesaj atarak köşe yazmak istediğini ilettiğini söyleyen Ustaoğlu, "O da sağ olsun bana yaz dedi. Hatta orada belli bir süreden sonra beni o internet sitesinin yazı işleri sorumlusu yaptılar." dedi.

Ustaoğlu, daha sonra yerel gazetelerde köşe yazmaya devam ettiğini anlatarak, "Benim köşe yazılarım normal değildir. Hep gönüllü arkadaşlar tarafından seslendirilir. Aslında başlangıçta bu yazılarımın seslendirilme projesi engelliler yazılarıma daha rahat ulaşsın diye başladı ama sonradan gördük ki herkes okumaktan çok dinlemeyi tercih ediyor." diye konuştu.

Yazdığı köşe yazıları ile bazı röportajların derlemesi olarak hazırladığı "Hey biz de buradayız" isimli kitabının yazım sürecinin 3 ay sürdüğünü dile getiren Ustaoğlu, bu kitabın tüm gelirinin Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfına bağışlandığını bildirdi.

Ustaoğlu, kitabın seslendirilmesini de ünlü isimlerin yaptığına değinerek, "Seslendirmesinin bulunduğu CD aynı anda piyasaya çıktı. Şimdi ikinci kitabıma başladım ama benim en büyük isteğim bu yazdığım yazıların ulusal bir gazetede yayımlanması. Aynı formatta sesli olarak ulusal bir gazetede yazmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ustaoğlu, engellilerin sorunlarına çözüm bulmak için hazırladıkları son proje hakkında da bilgiler verdi.

"www.onurustaoglu.com.tr" sitesinden kitabını indirebildiğine değinen Ustaoğlu, bu projeyle 200 indirme sayısına ulaşıldığında kendisine sponsor olan bir alışveriş merkezinin bir tekerlekli sandalye vereceğini, onu da ihtiyacı olan birine hediye edeceklerini bildirdi.

Engellilerle ailelerine de seslenen Ustaoğlu, "Engelliler dünyaya uymaya çalışmasınlar bıraksınlar dünya onlara uysun. Ben hep yerde otururum. Halbuki bu oturuş çoğu insana değişik gelebilir ama ben böyle rahatım. Ben koltukta oturmak zorunda değilim ki. Yani dünya onlara uysun, onlar dünyaya uymak zorunda değil. Bir de aileler engelli çocuklarından lütfen utanmasınlar. Benim bu hale gelmemde ailemin çok büyük emeği vardır. Bazı aileler çekiniyor, utanıyor farklıyız diye ama biz farklılıklarımızla güzeliz." şeklinde konuştu.

Emekli öğretmen olan baba Fuat Ustaoğlu (64) da bilgisayar ve internetin çocuklarının kendisini yetiştirmesinde etkili olduğunu, web sayfası hazırlayabilecek duruma geldiğini anlattı.

Ailelerin her zaman engelli çocukları için mücadele etmesi gerektiğine vurgu yapan baba Ustaoğlu, "Çocuğun engeli ne yönde ise onu aşabilmek için, onu yok sayabilmek için araştırmalılar. Fırsatlar var. Aileler bu fırsatları değerlendirecekler ve çocuklarına destek olacaklar." ifadelerini kullandı.