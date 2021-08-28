Bir facia daha önlendi

THaber: Ceylan Beykoz

Yeniçağa ilçemizin tokiler ve gücükler yolu arasında bir trafo patladı ve etrafa kıvılcımlar saçtı. Patlayan trafo, çıkardığı kıvılcımların beraberinde anız yangını meydana geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen olayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Alevleri kısa süre içerisinde kontrol altına alan ekipler soğutma işleminin ardından bir faciayı daha önlemiş oldu.