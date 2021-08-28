Bir facia daha önlendi

İlçemiz Yeniçağa’da tokiler ile gücükler yolunun arasında patlayan trafo yangın çıkardı. Trafo patlamanın etkisiyle çıkardığı kıvılcımlarla anız yangınına neden oldu.

Bir facia daha önlendi

THaber: Ceylan Beykoz

Yeniçağa ilçemizin tokiler ve gücükler yolu arasında bir trafo patladı ve etrafa kıvılcımlar saçtı. Patlayan trafo, çıkardığı kıvılcımların beraberinde  anız yangını meydana geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen olayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Alevleri kısa süre içerisinde kontrol altına alan ekipler soğutma işleminin ardından bir faciayı daha önlemiş oldu.

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