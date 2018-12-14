HABER:Aysun Beykoz

Alınan bilgiye göre, 2 yıl önce İstanbul'da cezaevinden kaçan Murat Bayrak'ın (54) Bolu'da bulunduğunu belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı. Karamanlı Mahallesi'nde şüphelinin saklandığı değerlendirilen eve baskın yapan ekipler, 11 farklı suçtan aranan ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bayrak'ı gözaltına aldı.

Bolu'nun yanı sıra Bilecik, Sakarya ve Balıkesir illerinde aranan şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.