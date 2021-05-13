Bir gece ansızın geldiler

Haber: N. HalidAltundal

Bolu Belediyesi tarafından Paşaköy köprülü kavşağına Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizde iz bırakmış önemli siyasi isimlerin portreleri çizdirildi. Ancak geçtiğimiz yıl Ekim ayında Karayolları ekipleri ‘izinsiz olduğu gerekçesiyle’ bir gece vakti Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan ve Milliyetçi Hareketin Lideri Alparslan Türkeş’e ait olan portreleri sildi. Yaşanan olay yerel kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanırken ulusalda da gündeme oturdu.

BİR GECE ANSIZIN GELDİLER

Aradan geçen zamanda konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanmazken Karayolları tarafından silinen Alparslan Türkeş portresi bir gecede tekrar yerini aldı. Ülkücü olduğu düşünülen bir grup tarafından yeniden çizildi. Bir gece ansızın tekrar çizilen Türker portresinin önünde fotoğraf çekilen Ülkü Ocakları Başkanı Cihan Özkalem sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, ‘Şeker tadında bayramınız olsun’ notu düştü