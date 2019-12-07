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Bir gecede 4 deprem

Geçtiğimiz gece art arda yaşanan 4 deprem büyük paniğe neden oldu.

Bir gecede 4 deprem

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlk deprem saat 01.36'da meydana geldi. 3.6 büyüklüğündeki depremin hemen ardından saat 01.42'de 2.3 şiddetinde, saat 03.16'da 2.6 ve sabah saat 05.32'de 3 büyüklüğünde olmak üzere 4 deprem meydana geldi. İlk 2 depremin merkez üssü Kızılağıl köyü olarak belirlenirken, son depremin merkez üssü Yumrukaya olarak açıklandı.

Bolu kent merkezinde hissedilen deprem nedeniyle çok sayıda vatandaş panik yaşadı. Birçok vatandaş soğuk havaya rağmen Hükümet Meydanı'nda toplandı. Deprem nedeniyle birçok kişi yaşadığı paniği atlattıktan sonra evlerine geri döneceklerini söylerken, bazı kişiler de geceyi dışarıda geçireceklerini belirtti. Özellikle Bolu dışından gelen üniversite öğrencileri panikle dışarı çıktı. Deprem, Bolulu vatandaşlarda ise çok fazla panik oluşturmadı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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