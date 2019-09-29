Bir gecede rekor ceza

Haber: C. Kutay AYKAN

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini ön plana çıkartmak için gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor. Trafik ekipleri Cumartesi gecesi 20:30 23:00 Saatleri şehrin değişik noktalarında yapılan alkol uygulamasında toplamda 100 adet araç ve sürücüsü inceleyerek denetledi.

Yapılan uygulamada 7 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan, 7 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 2 araç sürücüsüne muayenesiz araç kullanmaktan, 2 araç sürücüsüne ön cam filmi kullanmaktan, 1 araç sürücüsüne sigortasız araç kullanmaktan Toplamda 23 bin 707 TL idari para cezası uygulanmış olup iki araçta trafikten men edildi.

Trafik yetkilileri halkımızın huzuru ile can ve mal kaybını önlemek adına, gece gündüz demeden, uygulamaların ana arterler üzerinde süreceğini açıkladılar.