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Bir gecede üç soygun

İlimiz bulunan 3 farklı markette hırsızlık olayı meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana hırsızlık olayında şüphelilerin yazar kasa içerisinde bulunan yaklaşık 3 bin lira nakit para çaldığı öğrenildi.

Bir gecede üç soygun

Haber: Volkan Yılmaz

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayında Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Orhan Market ve Sümer Mahallesi’nde bulunan Ekomini ile Ersefa Büfe’nin giriş kapılarının camlarını ve ahşap kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kasalarda bulunan paraları çaldı.

3 farklı markette de aynı yöntemle içeri giren hırsızlar içeride bulunan hiçbir ürüne dokunmazken kasalarda bulunan yaklaşık 3 bin lira nakit parayı çalarak ortadan kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kamera görüntülerini inceleyerek hırsızların peşine düştü. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de 3 markette parmak izi çalışması yaptılar. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2020, 11:41
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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