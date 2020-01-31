Bir gecede yağdı 23 santimetreye çıktı

Haber: C. Kutay Aykan

Perşembeyi Cuma’ya bağlayan gece etkili bir şekilde saban saatlerine kadar yağan kar yağışı nedeniyle Bolu şehir merkezinde kar kalınlığı 23 santimetreye kadar çıktı. Abant’ta ise kar kalınlığı 60 santimetre olarak belirlendi.

İzzet Baysal Caddesi üzerinde esnaflık yapan vatandaşlar cadde üzerine 2 metre boyunda kardan adam yaparken, vatandaşlarda bu kardan adamla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Şehir merkezindeki kar manzaraları kartpostal gibi güzel görüntüleri ortaya çıkarttı. Edinilen bilgiye göre Cumartesi hafif kar yağışı ve Pazar gününden itibaren de sıcaklıklar 10 derecenin üzerinde seyredeceği öğrenildi.