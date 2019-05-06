Bir Gönül Sayfası Daha Kapandı!

Boluspor hedefe oynayan Hatayspor karşısında kendi sahasında aldığı farklı yenilgi ile lige havluyu attı. Lige fırtına gibi başlayan, liderlik koltuğunun en büyük adayı Boluspor 200-300 taraftarla maçlara çıkmaya başladı.

Önce sakatlıklardan dolayı oyuncularını, ara transferde bilgisini kaybeden Boluspor, son olarak da taraftarını kaybederek hayallerimizi yıktı. Son 3 haftadır ligde ilk 6 için hedef koymayan Çarıkçı, seçime odaklanarak yaşananların mimarı olmaya devam ediyor.

3 yıllık programla seçimi alan Çarıkçı, 3 yılda olmayan programla takımın borcunu 3 katına çıkarttı. Aday olup olmayacağı belli olmayan, yeni fısıltılarla takımdan ayrılmak istemeyen Çarıkçı, kaybetmemek adına her yolu deniyor. O olmaz, bu Bolulu değil, şu takımı batırır gibi asılsız dedikodularla ortalıkta dolaşan ve sonunda kötünün iyisi yine de “Çarıkçı” olsun dedirten de kendisi…

Şunu kabul etmeliyiz ki, Çarıkçı takımın 5 kuruşunu yemez, yedirmez. Bir gerçek de varki, kendini bulunmaz Hint Kumaşı sayan, her şeyi bilen ve futbolun bilim adamı sayan Çarıkçı artık yanındaki şakşakçılardan dolayı “Firavun” olmuştur.

Takımda olmadığı zamanlarda hep en iyiyi gören ama takıma geldiğinde kimseyi takmayan haliyle kapasitesini göstermiştir. Demem o ki, Sayın Çarıkçı, 3.lig, 2.lig ve 1.Ligde ortalarda kalmak için başkanlık yapabilir. Yetenekleri, bilgisi ve ön görüsü Süper Lige uygun değildir!

Çarıkçı’nın şanssızlığı Melih’in, Dıara’nın sakatlığı, Yusuf Emre’nin gönderilmesi, Ümit Kurt gibi kendini dev aynasında görenlerin yanı sıra, yanında olan Hakkı Öztabağ’ın ve yerlilerin yanlış yönlendirmesi oldu. Sait Hocayı gönderen futbolcu olduğunu iddia edenler, Orhan Hocayı getirerek takımı hedeften uzaklaştırdıklarını ortaya koydular.Boluspor 3-4 kendini adam zanneden futbolcunun esiri olunca sonuç da kanılmaz oldu.

Emre Kılınıç’a bundan futbolcu olmaz diyen birinin, alt yapıya önem vermesini de beklemek zordu! Alt yapıda bir birinden yetenekli oyuncularımız varken, oynatılmamasına anlam veremiyorum. Hatay maçında oynayan Erkan ve Muhammed’in son iki maçta ilk 11 de oynaması Boluspor adına kazanç olacaktır. Biliyorum ki, buna karar verecek Orhan Hoca değildir ama takımın içinden elini çekmeyenler bu çocuklara yazık etmemeliler. Ara transferde alınan oyuncuların yerine alt yapıdan oyuncu alınmış olunsaydı, 700 bin lira daha az borcumuz olur, 2 oyuncu kazanmış olurduk!

Takımı alacaklarından dolayı terk edenler, takım arayanlar ve bıraktığımız kötü imajımızı kim silecek bilmiyorum. Lig bitiyor, yeni sezona yeni bir başkanla mı yoksa aynı zihniyetle mi devam edeceğiz yakında görürüz!

Hatay maçının en güzel görüntüsü, minik kardeşlerimizin az sayıda olan taraftarımızı ayağa kaldırıp, Boluspor adına bağırtmaları oldu. Geleceğimiz olan çocuklarımızın önünde saygıyla eğiliyor, hepsini alınlarından öpüyorum.