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07 Kasım 2017 Salı
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    • "Bir gün değil her gün halk günü"

    AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, temposuyla parmak ısırtıyor. Göreve geldiği ilk günden bu yana günlük mesaisinin hemen hemen tamamını İl Teşkilatında geçiren Doğanay, özellikle partiye gelen her vatandaşla bire bir görüşerek, Boluluların dertlerini ve taleplerini dinliyor.

    07 Kasım 2017 Salı 13:14
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    Haber: Esra Öztürk

    Göreve başladığı ilk günden bu yana AK Parti İl Başkanlığı kapılarını sonuna kadar halka açarak, sürekli olanlarla birlikte olan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; "Bizler sadece halk günü veya belirli günlerde halkımız ile bir araya gelen bir anlayışa karşıyız. Dün olduğu gibi bu gün de yarın da Bolu'yu halkımızla birlikte yöneteceğiz. Onların sorunlarına, isteklerine hiç bir zaman kulaklarımızı tıkamayacağız. Çünkü AK Parti kadroları olarak biz Halkımızın hizmetkarıyız" dedi. Sorumluluğunun farkında olduğunu söyleyen AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, bir yandan yeni hizmet binasının inşaat çalışmaları, bir yandan teşkilat çalışmaları bir yandan da Bolulularla bir araya gelerek günün her saatinde Parti ve Bolu'ya hizmet için zamanla yarışıyor. Göreve geldiği ilk günden bu yana özellikle Bolu Halkına partinin kapılarının açık olması noktasında büyük bir özen gösterdiğini söyleyen Doğanay, bu amaçla Parti'nin kapısının her sabah 8.30'da açılarak akşam ise gece geç saatlere kadar partide görevli bulundurduğunu belirtti.

    “BİZ HALKIMIZIN HİZMETKARIYIZ”

    Yoğun temposu içerisinde özellikle partiye gelen her vatandaşla tek tek görüşme yapmasıyla dikkat çeken Doğanay; "Bizler AK Parti kadroları olarak nereden geldiğimizi ve buralarda bulunuş nedenimizi çok iyi bilmekteyiz. Sonuçta bizler de halktan birer bireyiz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühü ile İl Başkanı olarak bu makamda oturuyoruz. Allah şahsıma böyle bir onur bahşetti. Ne kadar şükür etsem azdır. Ben de bu sorumluluk ve bilinç içinde İl Başkanlığını işgal eden bir İl Başkanı olmamaya, görevimi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorum. Bizim Partimizin temelinde insan vardır. Halkını kucaklamayan, ondan güç almayan hiç bir siyasi hareket de başarılı olamaz. Zaten AK Parti'nin 16 yıllık başarı hikayesinin özeti de budur aslında. Ben de elimden geldiğince, vakit yaratarak Bolulu hemşerilerimizle gerek partide gerekse de sosyal hayatın içinde bir arada olmaya özen gösteriyorum. Eğer bir vatandaşımız Partiye benimle görüşemeye gelirse o an için ben orada olmasam bile arkadaşlarım not alır, mutlaka o vatandaşımız aranır ve bir araya geliriz. Bu yüzden de ben Halk Günleri adı altında yapılan uygulamaya da sıcak bakmıyorum. Bolu İl Başkanlığı olarak bir gün değil, her gün halk günü anlayışıyla hizmet vermeye çalışıyoruz. Ve özellikle de her vatandaşımızla bire bir görüşme yapıyorum. Onları tek tek dinleyerek, yardımcı olmaya çalışıyorum. Bizler sadece halk günü veya belirli günlerde halkımız ile bir araya gelen bir anlayışa karşıyız. Dün olduğu gibi bu gün de yarın da Bolu'yu halkımızla birlikte yöneteceğiz. Onların sorunlarına, isteklerine hiç bir zaman kulaklarımızı tıkamayacağız. Çünkü AK Parti kadroları olarak biz Halkımızın hizmetkarıyız" dedi.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, İl, Başkanı, Nurettin

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