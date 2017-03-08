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08 Mart 2017 Çarşamba
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    • Bir gün değil her gün hatırlayalım

    Bolu Belediyesi Tüneli ve Bolu Halk Pazarı'nın emekçi kadın esnafları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile genç kadınlara altın değerinde öğütlerde bulundu. Esnaf kadınlar, gençlere "Okuyun ve ayaklarınızın üstünde durun" diye söyledi.

    08 Mart 2017 Çarşamba 15:47
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    Bir gün değil her gün hatırlayalım
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    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle karda kıştı, sıcakta soğukta, ekmek parası için çalışan emekçi kadınların görüşlerini öğrenmek için sokağa çıktık. Eli öpülesi kadınlar, sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdik.

    Bolu Belediyesi Tüneli ve Bolu Halk Pazarı'nda hemen hemen her gün pazarcılık yapan kadınlar, genç kadınlara altın değerinde öğütlerde bulundu. Esnafların, genç kadınlara öğütleri ise "Okuyup kendi ayaklarının üstünde durmaları" yönünde oldu.

    Bolu Belediyesi Tünelinde bulunan esnaflardan Fatma Özay "Bugün bizim için anlamlı. Gençlerimizin ise yaşayacak daha çok günleri var onlar için daha önemli. Okusunlar ayakları üstünde dursunlar. Çalışmak kötü bir şey değil. Çalışmaktan vazgeçmesinler. Üretsinler" diye öğüt verdi.

    Yine tünel esnaflarından Hafiza Sezer ise "Kendi çocuklarım dahil olmak üzere bütün kız çocuklarımız okusun bilinçlensin isterim. Okusunlar, çalışsınlar ayakları üstünde durabilsinler" dedi.

    Bolu Halk Pazarında 30 yıllık esnaf Sayime Sarı "Genç kadınlarımız çevreye karşı dikkatli olsunlar. Dik olsunlar ve çalışsınlar. En önemli şey ayakları üstünde durabilmek. Bunu başarsınlar" ifadelerini kullandı.

    Pazar esnaflarından Zeynep Gülen "Sadece kadınlar için değil tüm gençlerimiz için söylüyorum. Çalışın. Kadınlarımızda erkeklerimizde çalışıp ayakların üstünde dursunlar. El ele bu vatanı yükseltsinler. Kadın olmadan hiçbir şey olmaz. Bizler hem anayız hem babayız" dedi.

    Bir diğer pazar esnafı olan Huriye Şişli ise genç kadınları çevreye karşı uyardı. Sonrasında çalışma konusuna değinerek "Öncelikle her arkadaşım diyene inanmasınlar. Herkese güvenmesinler. Doğruyu yanlışı ayırt etsinler ve bunun için okusunlar. Dikkat etsinler. En önemlisi ise çalışsınlar. Unutmasılar ki teknenin iki küreği vardır. Bu küreklerden birine çalışarak destek olsunlar. Kadına karşı yapılan erkek şiddetinin bir an önce bitmesi istiyorum" ifadelerini kullandı.

    67 YAŞINDA ÇALIŞMAK İSTEDİ

    Tünel esnafından 67 yaşındaki Hafiza Sezer’de açılmasında; "Öncelikle gençlerimiz çalışsınlar. Allah boş duranı sevmez. Benim eşim vefat etti bir kaç yıl önce. Felçli kayınpederime bakıyorum. Daha önce Bolu Belediyesi Fidanlığı ve Serası'nda çalıştım. Yine çalışmak istiyorum. Aileme yardım etmek istiyorum. Yetkililerden aflarına sığınarak bana iş bulmaları konusunda yardım istiyorum" diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Tüneli, Bolu, Halk

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