“Bir gün değil her gün kadın hakları için mücadele edeceğiz”

Haber: Ceylan Beykoz

İYİ Parti Bolu Kadın Politikaları Başkanı Türken Şimşek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Şimşek yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

1857 yılında 129 kadının bir fabrikada haklı davarının peşindeyken öldürülmesiyle simge haline gelmiş bugünde, aradan geçen 165 yıla rağmen 21. Yüzyılda, hala kadına şiddetin ve kadın ölümlerinin önüne geçilememiş bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Hemen hemen her gün hayattan koparılan bir kadın haberiyle sarılmakta ve temel hak olan “yaşama hakkını” elimizden alan engelleyemediğimiz her olay sonucunda üzüntümüz bir kat daha artmaktadır.

Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kabul edilen yasalarla kadınlara tanınmış olan haklar zaman içinde hep geriye gitmiş, erkeği kadından üstün gören anlayış ve abu anlayışı temel alan politikalar sonucunda kadınlar günden güne yoksullaşmıştır.

Yıllardır kadının yaşadığı yoksulluk, şiddet ve cinayetler, kadın istihdamı ve siyasette eşit olmayan temsil gibi sorunların kökeninde, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve bu eşitsizliği üreten cinsiyetçi politikalar olduğu bilinen bir gerçektir. Tüm bu sorunların çözümü; eşitliği temel alan, kapsayıcı ve uzun vadeli politikaları özümsemiş bir siyasi iradenin varlığı ile mümkün olabilir. Toplumsal cinsiyet odaklı politika ve uygulamaların oluşturulması ve tüm kurumların bu mücadelede koordineli çalışması büyük önem taşımaktadır.

Kadın istihdamını arttırmak amacıyla işgücü piyasasında iş ve aile yaşamı dengesi sağlayacak şekilde, kadınlar ve erkekler için eşit koşullar ve teşvikler içerecek düzenlemeler yapılacaktır.

Türkiye’nin demokratik bir ülke olabilmesi, kadınların siyasal yaşama eşit bir biçimde katılmasıyla doğrudan orantılıdır. İYİ Parti iktidarında kadınların siyasete eşit katılımı ve temsili için yasalarda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize çizdiği yolda ve Genel Başkanımız Meral Akşener önderliğinde, sadece dayanışma ve mücadele günlerinde değil; girdiğimiz her ortamda ve platformda, yılın 365 günü, kadınları yok sayan politikalara, kadınlara yönelik her türlü baskı ve ayrımcılığa, kadını yoksullaştıran güvencesiz çalışmaya karşı dayanışmanın bir parçası olmaya, toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda sağlanması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Tü kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.