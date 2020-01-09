Bir günde 11 yaban domuzu avladılar

Haber: Ceylan Beykoz

İlimiz Bolu’da domuz avcılığı yapan bir grup geçtiğimiz günlerde çıktığı avda adeta rekor kırdı. Bolu Dağlarında yaban domuzu avına çıkan Ferhat Atalay ve avcı arkadaşları gün boyu süren av mesaisinde tam 11 domuz avladı. Avlanan domuzları sosyal medya hesabında paylaşan Atalay, “Bugün güzel bir av oldu” dedi. Avcı grubu tarafından öldürülen yaban domuzlarından bazılarının iri dişleri görenleri ürküttü.