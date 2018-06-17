Haber: Aysun Beykoz

İlk yılan vakası Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Bahçede yılanı fark eden vatandaşlar durumu Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirmiş ve dakikalarca yılanı uzaktan gözledi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak kafese koydu.

İKİNCİ VAKA RÜZGARLAR KÖYÜNDE

İkinci ihbar ise akşamüstü Bolu Merkeze bağlı Rüzgarlar Köyünden geldi. Köy sakinleri yolda gördükleri yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılanı itfaiye ekiplerine haber verdi. Korku içerisinde yetkililerin gelmesini bekleyen köylüler gelen İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yılanı yakalamasıyla rahat bir nefes aldı. Bolu’da sık rastlanan bir tür olduğu belirtilen yılanın normal şartlarda insanlardan uzak alanlarda yaşadığı belirtildi.

Aynı gün ilimizde iki farklı yerde yılan görülmesinin sebebi merak edilirken, yılanların şehrin ortasına nasıl geldiği anlaşılamadı. Her iki yılanda itfaiye Müdürlüğü ekibince kafese konularak doğaya salınmak üzere götürüldü.