Haber: Gönül OLUTÜRK

Olay akşam saatlerinde ilimiz İzzet Baysal Caddesi Albay Sokak kenarında bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazada alışveriş yapan vatandaşlar kıyafet baktıkları esnada ürünlerin arasında hareket eden bir şey fark etti. Müşteriler kıyafetleri kaldırdıkları anda şoka uğradı. Ürünlerin arasında hareket eden yılan, müşteriler arasında paniğe neden olurken, işletmenin sahibi Bolu Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine arayarak olayı haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık bir çalışmanın ardından yılanı aparatlarla yakalayarak çuvalın içine koyup, doğaya salınması için götürdüler.

Bir diğer olay ise öğle saatlerinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AİBÜ Ziraat Fakültesi’nde işçilerin kaldığı konteynıra yılan girdi. Yılanı fark ettikten sonra Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber veren işçiler, panik içinde konteynırı terk etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 15 dakikalık uğraş sonucu yılanı yakalayarak doğasına bırakılması için götürüldü.