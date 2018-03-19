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19 Mart 2018 Pazartesi
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    • Bir günlük hasılatını Mehmetçiğe bağışladı

    İlimiz İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Pidematik isimli işletme geçtiğimiz günlerde bir günlük hasılatının tamamını Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de gerçekleştirdiği operasyona destek olmak için Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

    19 Mart 2018 Pazartesi 10:45
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    Bir günlük hasılatını Mehmetçiğe bağışladı

     

    Haber: Aysun Beykoz

    TürkSilahlı Kuvvetleri sınır ötesinde kahramanlık destanları yazmaya devam ederken, halkımızda ordusuna sahip çıkmaya ve destek vermeye devam ediyor. Ülkemizin her köşesinden kahraman askerlerimize destek sürerken, ilimizde de pidematik isimli işletmenin sahibi Mahmut Şahin verdiği destekle Mehmetçiğimizin yanında olduğunu gösterdi. İzzet Baysal Caddesinde bulunan işletme bir günlük2.000 liralık hasılatının tamamını Mehmetçik Vakfına bağışlayarak bu şekilde şehitlerimize, gazilerimize ve Afrin’deki  kahraman Mehmetçiğimize desteğini göstermiş oldu. 

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