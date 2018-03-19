Haber: Aysun Beykoz

TürkSilahlı Kuvvetleri sınır ötesinde kahramanlık destanları yazmaya devam ederken, halkımızda ordusuna sahip çıkmaya ve destek vermeye devam ediyor. Ülkemizin her köşesinden kahraman askerlerimize destek sürerken, ilimizde de pidematik isimli işletmenin sahibi Mahmut Şahin verdiği destekle Mehmetçiğimizin yanında olduğunu gösterdi. İzzet Baysal Caddesinde bulunan işletme bir günlük2.000 liralık hasılatının tamamını Mehmetçik Vakfına bağışlayarak bu şekilde şehitlerimize, gazilerimize ve Afrin’deki kahraman Mehmetçiğimize desteğini göstermiş oldu.