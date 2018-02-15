Haber: BMA

Dörtdivan Belediyesi‘nin Sosyal Belediyecilik anlayışı ile yapmış olduğu hizmetlerden biri olan kültür gezilerinin bir yenisi geçtiğimiz günlerde ilçeye dışarıdan okumak için gelen başarılı öğrencilere Dörtdivan'ı tanıtmak adına düzenledi. Dörtdivan Belediyesi tarafından organize edilen geziye, Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu'nun yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenler de katıldı.

Gezi kapsamında öğrenciler, Köroğlu Şelalesi, Karabey Mesire Alanı, Şehriban Hatun Türbesi, Himmet Dede Türbesi, Köroğlu'nun Evi ve son olarak Sorkun’da bulunan Akbaba Gözlem evini gezdi.Yapılan kültür gezisi ile aldıkları önemli bilgilerle Dörtdiva’nı daha iyi tanıyan öğrenciler, unutulmayacak güzel bir gün geçirdi. Belediye tarafından ayrıca, Karabey Mesire Alanında öğrencilere yemek verilirken Başkan Hasan Uzunoğlu, burada öğrencilerle tek tek ilgilendi.

Öğrencilerin Dörtdivan için istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Uzunoğlu, “Dörtdivan Belediyesi olarak eğitime imkanları doğrultusunda sürekli destek veriyoruz. Bu kapsamda okullardan gelen şikayetleri dikkate alarak yardımcı oluyoruz. Bundan sonra da belediye olarak eğitime olan desteğimiz sürecek” ifadelerini kullandı.