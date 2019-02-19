Haber: Gökhan Aksoy

Fransa’da şampiyonluğa ulaşan Bolu Belediyespor Hokey Takımı Antrenörü Yasin Yükseler şunları söyledi: “Tekrar tekrar bir gurur tablosu oluşturduk hep birlikte. Fransa'da Avrupa kulüpler şampiyonasında yine Ülkemize ve Bolu'muza büyük bir başarı ile döndük. Kulüpler Avrupa şampiyonu olduk. Bolu Belediyesi Spor Kulübü Kadınlar Hokey Takımının başarısında birçok kişi ve kurumun desteği oldu. Başta kulübümüz başkanı Engin Alemdar ve yönetimine, Hokey Şube Sorumlusu Haluk Yerlikaya'ya, Belediye Başkanımız Alaattin Yılmaz'a, bizimle ilgilenen Sportif Direktör Faik Mert Dönmez ve İdari Menejer Hamza Türdü'ye, organizasyon sorumlusu kardeşim Fırat Oktar' a, teknik ekip ve bu başarıda ki emektar Sporcularımıza sonsuz teşekkürler sunuyorum.

Kurumları da unutmamak gerekiyor. .

“Çalıştığımız kurum Bolu Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğüne, tesis desteği sunan Abant izzet Baysal Üniversitesi BESYO yönetimine ve İzzet Baysal Anadolu Lisesi yönetimine, Hokey Federasyonu Yönetimi'ne ve görünmeyen tüm kahramanlara minnettarım. Sevgiler ve selamlar”