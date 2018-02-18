Haber: Kasım Şahin
Abant Tabiat Parkı'ndan Bolu yönüne giden Şenol Kökdemir'in idaresindeki 14 GA 135 plakalı otomobil, s Ömerler köyü mevkisinde yönden gelen Mehmet Karakaş'ın yönetimindeki 81 FP 444 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerle Derya ve Mustafa Çağan Kökdemir, Gizem Büyükküpçü, Hatice, Mustafa Han ve Mehmet Furkan Karakaş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Abant yolundaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Muhabirimize açıklamalarda bulunan çevre sakinleri Abant yolunda sık sık kazalar meydana geldiğini ve mutlaka bir facia gerçekleşmeden tedbir alınması gerektiğini vurguladı.
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