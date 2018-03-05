Haber: Kasım ŞAHİN

Mart ayına girmemizle birlikte il merkezi ve ilçelerde yağmur yağışlarında büyük artış gözlendi. Zaman zaman şiddetini arttırarak yağan yağmur nedeniyle sel ve su baskınları yaşanmazken, merkeze bir hafta içerisinde 33.1 kilogram yağmur yağdı.

İl Meteoroloji yetkilileri bu hafta sonuna kadar yağmur yağışlarının aralıklı olarak devam edeceğini ve kar yağışının beklenmediğini açıkladı. Yağmur yağışlarıyla birlikte ilimizde şemsiye satışlarında da büyük artış gözlemlendi.