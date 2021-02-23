Bir hafta gecikme ile de olsa başladılar

Haber: N. Halid Altundal

Aylar sonra öğrencileri okullarında sınıf ortamında görmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yüz yüze eğitimin bundan sonraki süreçte devam edebilmesi için Covid-19 kapsamında alınan tedbirlere titizlikle riayet edilmesi gerektiğini belirtti. Bolu’da bulunan 3 bin 700’den fazla öğretmen ve 50 bine yakın öğrencinin çok azının ders başı yaptığını hatırlatan Özcan, “diliyorum ki tüm okullarımızda tüm öğrenci ve öğretmenlerimiz kısa zamanda ders başı yapabilsinler. Kısıtlıda olsa yüz yüze eğitimin başlaması umut verici bir durum. Yeni eğitim öğretim döneminin tüm öğrenci, öğretmen, veli ve idarecilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Dün başlayan yeni eğitim öğretim döneminde sadece köy ve beldeler, seyrek nüfuslu yerlerde bulunan eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime geçilmişti. İlimiz genelinde yüz yüze eğitime başlanan toplam kurum sayısı ise 6 olarak açıklanmıştı.