Haber: Semih Baykal

Hain terör örgütü PKK kanlı yüzünü bu sefer Hakkari’nin Çukurca ilçesi Irak sınırında gösterdi. PKK’lı teröristler yola döşediği el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlama’da 2 askerimiz şehit düştü, 3 askerimizde yaralandı. Şehit düşen askerlerden biri ilimiz Gerede ilçesine Nuhören köyü nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Uzman Çavuş İlhan Sezer. Patlama sonrasında bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

ACI HABERİ VALİ BARUŞ VE JANDARMA KOMUTANI ÇELİK VERDİ

Hain saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş İlhan Sezer’in Gerede ilçesi Nuhören köyünde oturan ailesine haberi Bolu Valisi Aydın Baruş ve İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik verdi. Oğullarının şehit haberini öğrenen baba İsmail Sezer ve Anne Emine Sezer gözyaşlarına boğuldu.

EVLENDİKTEN 3 GÜN SONRA OPERASYONA GİTTİ

Şehit Uzman Çavuş İlhan Sezer’in geçtiğimiz hafta Derya Sezer ile evlendiği ve 3 gün sonrada bölgeye operasyona gittiği öğrenildi. Şehit haberi alan köy halkı ve Gerede ilçesi yasa boğuldu. Şehit Uzman Çavuş İlhan Sezer’in, ayrıca eski Düzce Valisi ve Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan’ın dayısının oğlu olduğu öğrenildi.