Bir haftada 1583 vaka daha

Haber: N. HalidAltundal

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından tam kapanma kararı açıklanması sonrası haftalık koronavirüs vaka sayısını içeren harita da kamuoyuyla paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan haftalık ortalama koronavirüs vaka sayısını içeren haritaya göre ilimiz Bolu’da salgının kademe kademe artışı bir kez daha görüldü.

BİR HAFTADA 1583 VAKA

10-16 Nisan haftasını kapsayan haritada ilimiz Bolu’da 100 binde 442,18 olarak belirlenen vaka sayısı 17-23 Nisan haftasında büyük bir artış daha göstererek 504,13’e yükseldi. Buna göre 314 bin 802 nüfuslu ilimizde 17-23 Nisan haftasındaki toplam vaka sayısı 1583 olarak tespit edildi. Buna göre geçtiğimiz hafta ilimizde günde ortalama 226 yeni vaka belirlendiği görüldü.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021, 09:23