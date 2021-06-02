Bir haftada 352 vaka çıktı

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran’a kadar süren kademeli normalleşme sürecinde ilimiz Bolu’da vaka sayıları sürekli düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin nüfustaki vaka sayısını içeren haritayı paylaştı.

Haritaya göre ilimizde 100 bin nüfusta 15-21 Mayıs haftasında 139,14 olarak belirlenen vaka sayısı 22-28 Mayıs haftasında da beklenenden az düşüş göstererek 100’ün üzerinde kaldı. Yeni vaka haritasına göre ilimizde 22-28 Mayıs haftasında 100 bin nüfustaki vaka sayısı 112,13 olarak tespit edildi. Buna göre 314 bin 800 nüfuslu ilimizde geçen hafta toplam 352 vaka tespit edildiği görüldü.

Öte yandan milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Haziran ayı normalleşme adımları açıklandı. Aşılamanın hızlı bir ivme kazandırılarak artması beklenen Haziran ayında vaka sayılarının kontrollü bir şekilde azalmaya devam etmesi bekleniyor.

İLİMİZDE 100 BİN NÜFUSTAKİ VAKA SAYISININ DEĞİŞİMİ

20-26 Mart 183,61

27 Mart-2 Nisan 287,80

3-9 Nisan 327,19

10-16 Nisan 442,18

17-23 Nisan 504,13

24-30 Nisan 365,31

1-7 Mayıs 282,72

8-14 Mayıs 155,65

15-21 Mayıs 139,14

22-28 Mayıs 112,13