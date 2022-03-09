Bir haftada 5 kişi tutuklandı

Haber: S. Özge Yücel

NARKO ekipleri Bolu’da, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan şehir içi çalışmalarda şahıs ve ikamette yapılan aramada Metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Yabancı uyruklu M.Z.M. isimli şahsın evinde yapılan aramada, 2 parça halinde daralı ağırlığı toplam 5.46 gram gelen Metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ( pipe ) geçirildi. Konu ile alakalı yabancı uyruklu M.Z.M., Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylelikle NARKO ekiplerinin bir hafta içerisinde yaptığı operasyonlarda 5 uyuşturucu taciri tutuklanmış oldu.

İKİNCİ OLAY

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan şehir içi çalışmalarda E.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yapılana aramada 7 parça halinde daralı ağırlığı toplam 16.18 gram gelen esrar maddesi ele geçirilirken, konu ile alakalı E.K isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.