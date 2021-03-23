Bir haftada 5 sarsıntı

Haber: C. Kutay Aykan

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ilimiz Bolu’da gece saatlerinde deprem meydana geldi. Merkez ilçeye bağlı Çukurören köyünde meydana gelen deprem saat 23.01’de yerin 5.1 kilometre derinliğinde ve 2.5 büyüklüğünde oldu. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem AFAD verilerine göre ise yerin 5.2 kilometre derinliğinde 2.2 büyüklüğünde oluştu. Son günlerde kendini sıkça hatırlatmaya başlayan sarsıntılar vatandaşları tedirgin ederken son bir haftada ilimizde 5 deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 1 haftada yaşanan depremlerin şu şekilde kayıtlara geçti:

16 Mart Salı saat 13.17’de Mengen ilçesi Afşar köyü, 2.0 büyüklüğünde

20 Mart Cumartesi saat 09.35’te Merkez ilçe Çukurören köyü, 1.8 büyüklüğünde

20 Mart Cumartesi saat 12.37’de Merkez ilçe Yeşilçele köyü, yerin 4.6 kilometre derinliğinde 2.9 büyüklüğünde

21 Mart Pazar saat 02.59’da Merkez ilçe Kozlu köyü, yerin 7 kilometre derinliğinde 1.5 büyüklüğünde

22 Mart Salı saat 23.01’de Merkez ilçe Çukurören köyü, yerin 5.1 kilometre derinliğinde 2.5 büyüklüğünde