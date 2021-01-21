Bir hayırlı karar da Gerede Belediye Meclisinden

Haber: BMA

Pandemi sürecinin başladığı günden beri esnaf ve vatandaşları yalnız bırakmayan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatı doğrultusunda Belediye Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında belediye kiracılarının yüzünü güldürecek bir karar alındı. Toplantıda alınan karar gereği koronavirüs tedbirleri kapsamında işlerinde azalma gerçekleşen iş yerlerinin kirasında 4 ay süre ile indirime gidildi, faaliyeti durdurulan iş yerlerinin ise kira sözleşmeleri uzatıldı.

KİRALARDA İNDİRİM YAPILDI, SÖZLEŞME SÜRESİ UZATILDI

Ocak Ayı Meclis Toplantısında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı Koronavirüs (Covid-19) Önlemleri konulu genelgesi gereği; Gerede Belediyesi mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedellerin; Kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan önlemler sonucunda veya pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen iş yerlerinden tahsil edilecek bedellerden 2020 Aralık ayından itibaren 4 ay süre ile yüzde 50 indirim yapılmasına ve Kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan önlemler sonucunda veya pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerden, faaliyette bulunmadığı dönemler arası kira ücretlerinin alınmamasına ve ayrıca faaliyette bulunmadığı süre kadar sözleşme sürelerinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.

“BELEDİYE MECLİSİNE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Alınan karar, Belediye mülkiyetinde bulunan esnafları sevindirdi. Esnaflar “Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte bizleri yalnız bırakmayan ve her zaman yanımızda olan Gerede Belediye Başkanımız Mustafa Allar’a ve alınan karardan dolayı Belediye Meclisine teşekkür ederiz” dediler.