Bir HES zorunluluğu daha



Haber:Erdal Tanrıverdi

Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Narven Termal Kasaba, korona virüs tedbirleri kapsamında tesise girişlerde HES kodu zorunluluğu getirdi. Konuyla ilgili Narven’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “30 Eylül 2020 tarihli T.C. İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bugün itibariyle tesisimize girişlerde HES kodu gösterimi zorunludur. Tüm üye ve misafirlerimizin giriş işlemleri sırasında sıkıntı yaşamamaları amacıyla tesisimize gelmeden önce konaklayacak tüm misafirlerin HES kodlarını oluşturarak giriş sırasında görevlilerimize göstermelerini rica ederiz. HES Kodu ile ilgili detaylı bilgiye https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.