Bir heyelan daha!..

Karayolunda meydana gelen heyelanı kaldırma çalışmaları başlatıldı. Belirtilen güzergâhı kullanacak sürücüler ise uyarıldı. Son bir aydır bölgeye yağan yoğun kar yağışı sebebiyle Abat- Taşkesti yolu karayolu 13. kilometresinde heyelan meydana geldi. Abant yolu Seymen çeşmesi mevkiinde meydana gelen heyelanın ardından Abant istikametine giden çift şeritli yol ulaşıma kapatıldı.
Trafik Taşkesti istikametine tek yönlü olarak sağlanırken heyelanı temizleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların ardından yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor.
Yetkililer güzergahı kullanacak olan sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, yolda oluşabilecek yeni heyelanlar nedeniyle sürücülerin başka güzergahları tercih etmeleri önerildi.