Bir heyelan daha!..

Bir heyelanda Abant- Taşkesti bağlantı yolunda oluştu. Geçtiğimiz hafta sonunda Mengen İlçemiz bağlantı yolu ile Bolu Dağı Tüneli girişinde heyelanlar yaşanmıştı. Yaşanan yoğun yağışlar sebebiyle bir haftada 3 heyelan yaşanmış oldu.