BİR İNSANA BÖYLE DAVRANILMAZ !

Bazen keşke diyorum keşke insanlar karşısındaki insanın ne düşündüğünü gözlerinden anlaya bilse ve daha çok empati yapabilse maalesef bunu sadece birbirini çok çok iyi tanıyan bilen tek kelimesinden sesinin tonundan bakışlarından anlayan insanlar yapabiliyor. Ancak günümüzde böyle insanlar yok denecek kadar az zaten başımıza ne geliyorsa böyle insanların azlığından geliyor.

Şimdi bazı uyanık arkadaşlar “ sen ne diyorsun Onur? Bizim ne düşündüğümüz anlaşılırsa hayatı nasıl idare edebiliriz ?” diyecek. Böyle diyen arkadaşlara tavsiyem hayatınızı yalan üstüne kurmayın ve yüzünüzdeki maskeleri çıkartın olacak. Çünkü idare etmek için o kadar çok maske takıyorsunuz o kadar çok yalan söylüyorsunuz ki, belli bir yerden sonra kendi dediğinize kendiniz inanıyorsunuz ve maskelerin arasında kaybolup gerçek yüzünüzü bulamıyorsunuz. Durum böyle olunca karşıdaki kişilerin ne dediği ne söylediği sizin için bir önem taşımıyor

Bakın size televizyonda kanallar arasında dolaşırken denk geldiğim beni oldukça sinirlendiren bir olayı anlatayım. Buradan defalarca yazdım söyledim. “ televizyonlarımızda engellenenleri anlatan programlar olmalı diye. hala daha da aynı görüşteyim. Ancak yapmacık yüzünde maske olan halden anlamayan insanların bu tür programlarda ve yardım derneklerinde çalışmasına karşıyım.

Neyse olayı anlatayım, bir şekilde felç olmuş bir arkadaşın evine bir yardım kuruluşundan bir kadın program ekibiyle birlikte ziyarete gitti. Evde felçli arkadaşımız yatakta yatıyor annesi ve eşi var yanında, Yardım derneğinden kadın geldi felçli arkadaşımızın yatağının yanına oturdu, felçli Arkadaşımızın annesi rahatsızlığın nasıl olduğunu nasıl yaşadıklarını anlatıyor

Yardım kuruluşundan gelen kadın ikide bir felçli arkadaşımıza “ canım nasılsın iyi misin?” diyor. Ama bunu belki 10 defa sordu. Sonrada “bakın gözleri yaşardı duygulandı galiba dedi.” Hayır, efendim o duygulanmadı. Sizi o yatağa yatıralım elinizi, kolunuzu, ayağınızı bağlayalım, ağzınıza da bant yapıştıralım ve sizin sorduğunuz gibi 10 defa nasılsın canım diyelim. Bakalım ne hissedeceksiniz? Duygulanmaktan mı yoksa senirden mi? Gözlerinizden yaş gelecek

Birde bunlar yetmedi. Hanımefendi yatakta yatan felçli arkadaşımızın annesine aynen şu kelimelerle tavsiye vermeye kalktı. “ bunu nasıl yıkıyorsunuz yıkarken belinize dikkat edin. Bu sizin sınavınız Allah’a şükredin hamdolsun deyin. Dedi. Bakın felçli arkadaşımızın ismini hiç kullanmadı. Ondan sanki insan değil de bir eşyaymış gibi ‘BU’ diye bahsetti. “Hiç yalan söyleyemeyeceğim eğer o kadının yanında ben olsaydım çekim yapılırken kalkar mümkün olduğu kadar kibarca kapıyı gösterirdim ve bunu da yayınlayın derdim. Çünkü kim olursanız olun bir insana böyle davranamazsınız.”

Ne demek “ bu “ senin “bu” dediğin bir insan ve bir adı var. Üstelik bunları onun yanında annesine ve eşine sorarsan o sorular karşısında o arkadaşımız ne hisseder? Yardım kuruluşunda çalışıyormuşsunuz. Ve televizyon programlarına çıkmışsınız. İnsan biraz halden anlar. Size ne arkadaşımızın özel ihtiyaçlarını nasıl giderdiğinden, size ne insanların Allah’la olan ilişkilerinden? Evet, belki üç kuruşluk yardım getirdiniz aileye ama maşallah dilinizle dağları devirdiniz, kalpleri kırdınız. Ben bu lafı sevmem ancak dediğiniz gibi hayat bir sınavsa o gün o programla sınavı geçemediniz…

Bakın arkadaşlar her ne kadar günümüzde yavaş yavaş televizyonun yerini internet almaya başladıysa da halen en yaygın iletişim araçlarından biri televizyon hala çocuklar televizyonda gördüğü karakterleri örnek alıyor. Bunun için engellenenler TV programlarına çıkmalı, engellenenlerin dertlerini sıkıntılarını doğru anlatan işler yapılmalı insanlara bu konu yukarıdaki anlattığım davranışlarla değil doğru davranışlarla anlatılmalı, bizlerinde insan olduğu her tarafımız felç olsa bile kalbimizin attığı ve beynimizin çalıştığı unutulmamalı, eğer biz bunları unutmaz birazcık empati yapmaya birazcık karşımızdakini anlamaya çalışırsak yaşadığımız çoğu problem kendiliğinden ortadan kalkar.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi…