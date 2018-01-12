Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Bir insanda en çok ne dikkat çeker yani sizi etkileyen şey nedir? Diye bir soru sorsam cevabınız ne olur? Gülmeyin farkındayım böyle sorunca biraz garip oldu. Ancak bence insanlar her koşulda her yaşta karşısındaki insanı etkilemek için zekâsını kullanır. Yani en azında ben öyle yaparım. Zekâ söz konusu olunca kendime çok güvenirim. Gecen gün çalışırken “ Türk insanı olarak zekâmızı yeterince kullanabiliyor muyuz? Diye bir soru geldi aklıma.”

Şimdi bazıları Onur senin işin yok mu? Sana ne milletin zekâsından diyecekler. Ancak sizde benim gibi bir düşünün. Özellikle günümüzde zeki olmak zekâyı kullanmak bu kadar önemliyken, bizim ülkemizde zekâ ya niye bu kadar az değer veriliyor? Ne diyor bu demeyin, gelin bu konuyu birlikte düşünelim.

Diyelim ki üstün zekâya sahip bir insansınız. Olayları hemen algılıyor ve öğrene biliyorsunuz öğrendikçe daha çok bilgi istiyorsunuz doğal olarak etrafınıza daha çok soru soruyorsunuz. Bir süre sonra yanınızdaki insanlar sorularınızdan sıkılıyor ve sizi sorularınızla baş başa bırakıyor. Ama siz vazgeçmiyorsunuz. Sorularınızın cevabını bulmak için İnternete ve kitaplara sarılıyorsunuz. Kendi çabanızla bir şeyler üretmeye başlıyorsunuz.

Ürettiğiniz şeyi etrafınızdakilere heyecanla, bakın ben bunu yaptım diye gösteriyorsunuz. “Yaptıysan yaptın ne olmuş diyorlar. “ Sen bu işlerle uğraşmayı bırak okuldan mezun ol, sonra iş bul, sonra evlen, yani diğer insanlar gibi ol diyorlar. Bu bakış açısı ile sizi ve yaptıklarınızı anlamayıp zekânızdan ve yeteneğinizden yararlanmıyorlar. Ben biraz esprili anlatmış olabilirim ama bu durum gerçekten çok üzücü. Çünkü üstün zekâlı birinin daha iyi şeyler yapmasını istiyorsanız. Onu anlamaya çalışarak yaptıklarına ilgi göstererek onu motive etmelisiniz. Aksi halde insanda ne zekâ kalır nede yetenek.

İşte tam burada aslında bizim ülkemizdeki eğitim sisteminin ne kadar iyi olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Belki aranızda kızacaklar olabilir ama hiç kusura bakmayın eğitimci bir ailenin çocuğu olarak yazıyorum. Bence ülkemizdeki eğitim sistemi insanların zekâsını yükselten yeteneklerini geliştiren bir eğitim sistemi değil. “ ezber yap sınavları geç sistemi” bu sistemde farklı şeylere yer yok. Bence bir birinin aynı fabrikasyon insanlar yetiştiriyoruz. Hatta son yıllara bakarsanız var olan eğitim sisteminde bile başarılı olmadığımızı görürsünüz.

Birde şu var bizim birine üstün zekâlı diye bilmemiz için illa matematik problemleri çözmesi lazım fizik ve kimyası iyi olması lazım dikkat edin bakın bunları yapmayan bizim için üstün zekâlı değildir. Çünkü bize büyüklerimizin öğrettikleri ve filmlerde izlediğimiz zeki adamlar karakterleri hep böyledir. Zeki adama hiç kimse git resim yap piyano çal ya da şarkı söyle demez. Aslında buda yapılan hatalardan biridir.

Şimdi gelelim bu konuyu sizlere niye anlattığıma bu konuyu araştırırken gördüm ki üstün zekâya sahip arkadaşlarımızda bizim ülkemizde engel sahibi arkadaşlarımız gibi görülüyor. Onların yeteneklerinden ve zekâlarından fayda sağlayacağımıza anlatmaya çalıştığım nedenlerden dolayı zekâları ve yetenekleri köreltiliyor. Hâlbuki bu böyle olmamalı.

Bakın arkadaşlar gönümüzde elimizde her türlü imkân var. Ancak bizim ülke olarak o imkânları kullana bilen üstün zekâlı insanlar yetiştirmeliyiz. Unutmayalım ki insan denilen varlığı dünyadaki diğer varlıklardan ayıran şey zekâsıdır. Onun için engelliymiş bizden farklı görünüyor. Üstün zekâlıymış bizden farklı düşünüyor diye düşünmemeliyiz. Türkiye’nin her ilinde bu tip özel insanlara eğitim verebilecek eğitimciler yetiştirmeli ve okullar yapmalıyız. Eğer bunu yapabilir insan zekâsına yatırım yaparsak engelleri daha kolay aşacağımız gibi dünyaca ünlü bilim adamları ve sanatçılar yetiştire biliriz.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay gündem Gazetesi....