Edinilen bilgiye göre, Olay Kültür Mahallesi Cengiz Sokak Mehmet Topsan Apartmanı’nda meydana geldi. 2 günden bu yana kendisinden haber alınmayan Bolu İmam Hatip Lisesi Matematik Öğretmeni Hüseyin Akıncı’nın yakınları Ankara’dan Bolu’ya gelerek durumu polis ekiplerine haber verdi. Polisler eşliğinde akşam saatlerinde evin kapısı açılırken, öğretmenin kendini iple tavana asarak intihar ettiği ortaya çıktı. Akıncı’nın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Öğretmenin yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Öğretmenin evinin önüne giden çok sayıda öğrencisi de büyük üzüntü yaşadı.