Bir İyilik Yap Derneği’nden Gerede ziyareti

Haber: BMA

Gerede’nin Geleneksel hayvan ve Emtia panayırını ve gözde mesire yerlerinden doğa harikası Esentepe Mesireliği’ni ziyaret eden heyet, Gerede’ye hayran kaldıklarını ifade etti. Bir İyilik Yap Derneği Genel Başkanı Ahmet Yardımcı yaptığı açıklamada; “İnsanlara, hayvanlara, bitkilere, kendimize ve tüm evrene iyilik yapmak üzere yola çıktık. Yapmaya çalıştığımız işin ağır sorumluluğunun farkında olmakla birlikte, kolaylıklarıyla da karşılaşmaktayız. Herkesin yapabileceği bir iyilik mutlaka vardır. Bir iyilik bin umut sloganıyla yola çıkan derneğimiz; bir iyiliğin, bin umut ve bin ödülünü almanın tüm insanlara nasip olmasını diliyorum. Ayrıca Gerede’de bizi ağırlayan, tarihi panayırları ve Esentepe Mesireliğini gezip görmemizi sağlayan başta Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve Gerede Belediyesi çalışanlarına derneğim adına teşekkür ederim. Ayrıca panayır alanında bir araya geldiğimiz Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü bizlere olan desteğini iletti. Kendisine üyelerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise açıklamasında “ ‘Dünyayı güzellik kurtaracak’ der şair. Ve evet bir insanı, bir hayvanı, bir ağacı sevmekle başlayacak her şey. Biliyoruz ki; aklında, fikrinde, kalbinde iyilik olandan zarar gelmez. Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun istedik. Tebessümü bile sadaka sayan bir dinin mensupları olarak ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destek olmaya çalışıyoruz ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Bir İyilik Yap Derneği Genel Başkanı Ahmet Yardımcı’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Mustafa Allar, çalışmalarında başarılar diledi.