Haber: Aysun Beykoz

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimince hazırlanan proje kapsamında düzenlenen programa, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Milli Eğitim Şube Müdürü Muvafık Kılıç, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kıbrıs Barış Harekatı’nın neden ve sonuçlarını anlatan, harekat sırasında yaşanan olayları aktaran ve Kıbrıs’ın Türkiye için jeopolitik önemine değinen Kıbrıs Gazisi Emekli Piyade Komando Binbaşı Ahmet Şerafettin Yamaner, tüm bildiklerini öğrencilerle paylaştı. Ellerindeki Türkiye bayraklarıyla salonu dolduran öğrenciler, Kıbrıs Gazisi Emekli Piyade Komando Binbaşı Ahmet Şerafettin Yamaner’i can kulağıyla dinlediler. 1974 yılında tarihe yazılan kahramanlık destanını gururla alkışladılar. Savaşların insanlığa verdiği zararlara değinen Kıbrıs Gazisi Emekli Piyade Komando Binbaşı Ahmet Şerafettin Yamaner, konuşmasını Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş karşıtı ve eğitimin önemine dair söylemleriyle bitirdi. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, programın ardından yaptığı konuşmada “Komutanımıza anlatımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Dinlerken çok duygulandık, heyecanlandık. Şu anda yaşayan bir tarihe şahitlik ediyorsunuz. Biz bu projeyi hazırlarken tarihe ışık tutalım istedik. Komutanımız Kıbrıs Barış Harekatı’nı tüm detaylarıyla anlattı. Projenin sadece birkaç liseyle sınırlı kalmasını istemiyoruz. Hem Bolu’ya hem de tüm Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz.” İfadelerini kullandı. Program, Okul Müdürü İbrahim Ercivan’ın Kıbrıs Gazisi Emekli Piyade Komando Binbaşı Ahmet Şerafettin Yamaner’e plaket takdimiyle son buldu.