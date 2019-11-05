Bir kedi vahşeti daha!

İlimiz Bolu’da son zamanlarda yaşanan kedi vahşetine bir yenisi daha eklendi. Son olarak Kılıçarslan Mahallesi’nde de patileri kesilerek öldürülmüş bir kedi bulundu.

Bir kedi vahşeti daha!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Son günlerde ilimiz Bolu’da kedilerin patileri kesilmiş halde ölü bulunmasına hayvanseverlerin tepkisi sürerken vahşete bir yenisi daha eklendi.  Kılıçarslan Mahallesi 11. Sokakta bulunan boş bir arazide vatandaşlar tarafından bir kedinin hareketsiz yattığı görüldü. Kedinin yanına giden vatandaşlar patilerinin kesilerek öldürüldüğünü gördü.

Kedilerin katledilmesine vatandaşların tepkisi artarak devam ederken,  Kılıçarslan Mahallesi’ndeki olay son 1 ayda meydana gelen 5. kedi vahşeti oldu. Daha önce de Borazanlar, Beşkavaklar ve Alpagutbey Mahallelerinde benzer şekilde katledilmişti.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2019, 13:54
Esra Perçin

Esra Perçin

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