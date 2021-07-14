Bir kez daha Altındal

Haber: Aysun Beykoz

Gen Kurulda bir konuşma yapan başkan Altındal, "Pandemi döneminde kredi taksitleri devletimiz tarafından 3’er aylık sürelerle 2 defa ertelenmesine rağmen, bizler esnaflarımıza yaklaşık 15 ay boyunca kredi kullandırdık. Bu süre zarfında hiçbir nakit geri dönüş olmamasına rağmen kooperatifimizi ayakta tutmayı başardık. Kooperatifimiz bu aşamaya gelmesinde katkısı bulunan başta TESKOMB Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül ve 5. Bölge birlik başkanımız Ertan Taşlı beye, Halk Bankası sanayi şube müdürümüz Yalçın Ergüven ve banka personeline huzurlarınızda sizler ve bolu esnafları adına büyük bir alkışla teşekkürlerimizi sunarız.

Esnaflık şartlarını yerine getiren esnaflarımıza ayrım yapmadan düşük faizle toplamda 76.322.500,00 tl kredi kullandırmış bulunmaktayız. Bugün itibari ile esnaflarımızdan tahsil edilmesi gereken 57.253.000,00 tl bulunmaktadır. Siz değerli ortaklarımızın kredi taksitlerini gününde ödemesi ve buna bağlı takibimiz olmaması sayesinde 2.gruba geçerek kredi kullandırma limitimiz 225.000 tl ye yükselmiştir.

Değerli ortaklarımız, 2020 yılı başlarında başlayıp 2021 yılı ilk yarısını kapsayan Covid 19 pandemi döneminde bile yönetim olarak boş durmayarak siz değerli üyelerimize ve Bolu’da ticaretle uğraşan küçük esnaflarımıza işletme kredisi kullandırmaya devam ettik. Bazı esnaflarımızın kredi puanı düşük olmasından dolayı devletimizin pandemi döneminde gelir kaybı desteği adı altında kullandırmış olduğu 25.00 tl gibi bir krediyi alamadıkları bir durumda bile S.S.K.K olarak tabiri caizse elimizi taşın altına koyarak birçok esnafımıza yardımcı olarak kefilsiz 25.000 tl kredi kullandırdık.

Tüm kapalı esnaflarımızın durumlarına uygun olarak sizler kapalısınız, diye çevirmedik. Bize müracaat eden tüm küçük esnaflarımıza 225,000 tl ye kadar işletme kredisi kullandırdık. Tabiki burada yönetim kurulundaki arkadaşlarımın oda başkanı olmasında payı büyüktür. Çünkü her oda başkası kendi üyesiyle ilgili dosyayı inceleyerek bankada yardımcı oldu. Buda siz esnaflarımız için bir avantaj olduğunu bilmenizi isterim. Pandemi döneminde taksitlerin ertelenmesine rağmen kooperatifimizi ayakta tutmaya çalıştık.ve sizleri boş çevirmeyerek kredi kullandırdık.

Sizlerde tahmin edersiniz ki en hızlı şekilde kredi kullandıran kooperatiflerden biri olmuşuzdur. Bugünkü olağan genel kurulumuzun tüm bolu esnaflarına hayırlı uğurlu olmasını temenni eder bu vesile ile kurucu başkanımız Nihat Alpat Öztürk abimize ve özellikle covid döneminde rahmeti rahmana kavuşan tüm esnaflarımıza Allahtan rahmet diler ruhlarına bir fatiha okumanız dileğiyle hepinize saygılar sunarım.

YÖNETİM KURULU ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU

MUSTAFA ALTINDAL

​MESUT KALAFAT

MEHMET YILMAZ

​SADİ TURANLI

MUSTAFA KALAYCI

METİN BOZOĞLU

TEKİN ESER