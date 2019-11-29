Bir kez daha en ağır cezaya çarptırıldılar

Birbirlerini suçladılar ama en ağır cezayı aldılar

Yaklaşık 3 yıl önce Çakmaklar Çamlığında yüzde engelli olan Erhan Gümüş’ü hunlarca boğazını kesip öldürüp daha sonrada çırılçıplak toprağa gömen 3 cani katile mahkeme heyeti en ağır cezayı verdi. Sanıklar mahkemede suçu birbirlerinin üzerine attı.

Haber: Kasım ŞAHİN

Haber: C. Kutay AYKAN

Engelli genç Erhan Gümüş’ün boğazını kesip öldüren ve olaydan 20 gün sonra cinayet mahalline tekrar gelerek, cesedin üzerindeki kıyafetleri çıkarttıktan sonra toprağa gömen Ömer Baltaoğlu, Gökhan Çakır ve Ömer Şancı’nın davası aylar önce karara bağlanmış ve her üç sanığa da Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Ne var ki Yargıtay bu davayı, maktul Erhan Gümüş’ün özürlülük raporunun dosyada bulunmaması ve Ömer Baltacıoğlu’nun sağlığıyla ilgili itirazının raporlandırılmaması nedeniyle davayı bozmuş ve dosyayı yeniden Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesine göndermiş, yargılanmanın yeniden görülmesine karar vermişti.

Yeniden yargılanmalarına Bolu 1. Ağır Mahkemesinde görülen 3 sanık hakkında ki dava eksik evrakların tamamlanmasının ardından yeniden karar verildi. Karar öncesi mahkeme başkanının son sözleriniz nedir sorusuna, ilk olarak Ömer Baltaoğlu; “Sayın mahkeme heyeti öncelikle görevinizde başarılar dilerim. Bu cinayette benim hiçbir ilgim yoktur. Cinayeti Ömer Şancı işlemiştir. Şu an sizin karşınızda olmaktan vicdan azabı çekiyorum. Tehdit altında olduğum için cinayeti işlediğimi itiraf ettim. Ama kesinlikle öldürmedim” dedi.

Daha sonra söz verilen Gökhan Çakır’da, savunmasında; “Şayet bu suçu ben işlemiş olsaydım, polise gider teslim olur ve itiraf ederdim. Erhan Gümüş’ü, Ömer Baltaoğlu ile Ömer Şancı işledi” derken son olarak söz verilen Ömer Şancı’da; “Olay günü Ömer Baltaoğlu ile Gökhan Çakır, maktulün boğazını keserek onu öldürdü. Ben sadece bu anları cep telefonu ile kayıt altına alıp, fotoğraf çektim. Benim hiçbir suçum yok” dedi.

Mahkeme heyeti Yargıtay’ın bozma kararının ardından sanıklar hakkında bir kez daha karar verdi ve her üç sanığın her birine ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve Erhan Gümüş’ü, öldürücü bir aletle işlemelerinden dolayı cezalarına 6’şar yıl daha eklenmesine, sanıklardan Gökhan Çakır’ın, görevli polis memurlarına iftara atmasından dolayı da 2 yıl 6 ay daha hapis cezası verilmesine karar verdi.