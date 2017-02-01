HABER: FARUK ÇİDEM

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası Bolu’da don olaylarının oluşmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün en soğuk iller sıralamasında ilk zaman zaman ilk sıraları alan Bolu Merkez’de önceki gece hava sıcaklığı eksi 29 derece olarak ölçüldü. Hava sıcaklığının eksi 29’lara düşmesiyle birlikte sehir merkezindeki çeşmelerin donduğu görüldü. Meteorolojinin soğuk iller sıralamasında ikinci sırayı ise eksi 27.7 derece ile Bolu’nun Gerede ilçesi aldı.