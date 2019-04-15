Bir kez daha “Hey! Biz de Buradayız” dedi

Haber: Gönül Olutürk

Yaptığı çalışmalar ve yazdığı yazılar ile birçok önemli konuda engellilerin sesi olan, kendi de fiziksel engelli olan gazetemiz köşe yazarlarından Onur Ustaoğlu, Türkiye’de ilk olan sesli kitabı “Hey! Biz de Buradayız“ı okurları için imzaladı. 14 Burda AVM’de düzenlenen ZİÇEV tarafından zihinsel yetersizliği olan çocuklar için kullanılan “Hey! Biz de Buradayız “ın imza gününe Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partililer, çok sayıda Bolulu vatandaş katıldı. İmza gününde sunucu Emine Atlı köşe yazarımız Onur Ustaoğlu’nun açıklamalarını katılımcılara aktardı. Ustaoğlu etkinlikle alakalı olarak şu açıklamaları yaptı: “Şimdi bakın içinde bulunduğumuz alışveriş merkezi şehrimizin en güvenli ve en engelsiz mekanlarından biri değil mi? Durum böyleyken düşünün bakalım bu mekanda çalışan engelli bireyler görüyor musunuz? Kendi adıma konuşayım Bu mekanda yok denecek kadar az engelli birey çalışmakta. Bolu’da binlerce engellenen arkadaşımız varken niye engellenen arkadaşlarımız bu güvenli ve özgür mekanda çalışmayı tercih etmiyor? Yani niye bu kadar azlar. Aslında bu bizim yıllardan beri gelen bakış açımızla ve engelli bireylere yönelik uygulanan yanlış politikalardan kaynaklı bir durum.”

“SİZDEN FARKLI DEĞİLİZ”

Açıklamasında İnsan Hakları Evrensel bildirgesinin birinci maddesinin ilk cümlesinde 'Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar' ifadesinin yer aldığını belirten Ustaoğlu ayrıca, “Evet, sizden farklı değiliz, ancak bakış açınızı değiştirirseniz bunu fark edebilirsiniz. Bu bakış açısını değiştirmenin yolu da engelli bireylere çalışmadan maaş vermek onları bakılacak bir varlık olarak görmek değil, onları çalışmaya teşvik etmekten geçer. Bu konuda yanlış anlaşılmak istemem gerçekten çalışamayacak durumda olan arkadaşlarımız var. Onlara maaş verilsin. Ama çalışabilecek engelli bireyler çoğunlukta ve maaş alıyorum diye evlerinden çıkmıyorlar işin kötüsü onlarda kendilerini bakılacak bir varlık olarak görmeye başlamış.İşte biz bu gün burada bu bakış açısını birazda olsun değiştirmek için yetkililere ve şehirlerimizi yönetenlere ‘Hey! Biz de Buradayız’ diyoruz bizde çalışabiliriz. Bizde Türkiye’de ilklere ve dünyada sayılı çalışmalara imza atabiliriz. Bunu en büyük ispatlıda masanın üstünde gördüğünüz geliri zihinsel yetersizliği olan arkadaşlarımızın eğitiminde kullanılmak üzere ZİÇEV’e bağışlanmış olan Türkiye’nin ilk sesli kitabı unvanını taşıyan kitabımızdır” ifadelerine yer verdi.

“ARTIK UNUTULMAK İSTEMİYORUZ”

Ustaoğlu açıklamasının sonunda ise şunları belirtti: “Benim gibi hiç okula gitmemiş bir adam bunları yapabiliyorsa herkesin bir şeyleri tekrar düşünmesi gerekmez mi? Çünkü ben ve benim fiziksel engeli olan arkadaşlarım ne bakıma muhtaç nede engelliyiz sadece birilerinin bizleri unuttuğu için engelleniyoruz ve artık unutulmak istemiyoruz. Lütfen bize bakıma muhtaç varlıklar diye bakmayın, şehirleri, yolları kaldırımları bizlere uygun hale getirip, bizlere eğitim verip güvenli çalışma alanları ve projeler üretin. Unutmayın insan ürettikçe mutlu olur, ürettikçe kendine güvenir. Üretmeden sadece tüketen insanlar ve ülkeler yanlış yönetim sonucu mutsuzlardır ve eninde sonunda birilerine muhtaç kalırlar.”

“GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL İŞLER YAPIYOR”

İmza gününe eşi Meral Özcan ile katılan Belediye Başkanı Tanju Özcan ise yaptığı konuşmada, “Bu önemli günde Onur kardeşimizin yanında olmak istedik. Gerçekten Onur’u çok seviyorum, çok eskiden tanıyorum. Ama kat ettiği mesafeye bakıyorum. Gerçekten çok güzel işler yapıyor ve örnek oluyor. Bugünkü çalışması da bir örnek. Engel, hayatını kazanamamak için bir bahane değil. Bunu Ankara’daki yetkililerin de duyması gerekiyor, bizim gibi yerel yöneticilerin de duyması gerekiyor.

Ben kendi payıma düşeni bugün aldım. Her zaman görüşlerine, düşüncelerine açığız. Bana önerilerini whatsapptan yaz. Bize bir anlamda danışmanlık yapmış olursan bu anlamda da mutlu oluruz. İyi ki varsın” dedi.

Programda ayrıca Gökhan Kuş katılımcılara müzik dinletisi yaptı. Köşe yazarımız Ustaoğlu da son olarak şunları aktardı: “Son olarak bu metni okuyan burada benim sesim olan yanımdaki güzel Arkadaşıma yani Sevgili Aslı Demetgül’e, Ben böyle bir etkinlik hazırlıyorum ve biraz eğlenmek istiyorum. deyince koşarak gelen etkinliğimize güzel müziklerle renk katan Gökhan Kuş’a ve güzel sunucumuz Emine Atlı’ya, şurada gördüğünüz elinde fotoğraf makinesi olan çektiği fotoğraflarla bizler için bu günü ölümsüzleştiren Gözde Uludağ’a ve perde arkasında kalan ve bu etkinlikte emeği gecen herkese teşekkürler. Bu arada bu gün güzel bir başlangıçtı. Bize Ev sahipliği yapan Esas 14 Burda AVM ile gelecekte günlerde güzel projelere imza atmayı planlıyoruz. Gelişmeleri onurustaoglu.com.tr den takip edebilirsiniz. “