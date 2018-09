Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Patates Pazarı, Bolu Belediyesi'nin sağladığı alanda ve Bolu Ziraat Odası'nın işletmesi ile organizasyonunda patates hasadından sonra her hafta cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 04:00 da açıldı. Patates pazarı hakkında bilgi veren Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Fidan şunları söyledi;

“Bu pazarda üretici ile tüccarı aracısız bir şekilde buluşturmak amaçlanmıştır.Bunun için patates pazarında birçok yenilik ve değişiklik yapılmıştır.Hem üreticimizin hem dışarıdan gelen alıcılarımızın rahatı ve konforu için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmamış ve her türlü imkanlar sunulmuştur.

Bu yıl patates üretimi sınırlı alanda ekilmesine rağmen kalite ve verimi oldukça iyi olmuştur. Üreticilerimizin ürünlerini daha iyi değerlendirip önümüzdeki yıllarda da ekimi sağlanıp, isim yapmış 'Bolu Patatesi' markasının değeri korunup devamı sağlanacaktır.

Tüccarların da gerekli ilgiyi gösterip isim yapmış bu ürünü tüketiciyle buluşturması çok önem arz etmektedir. Özellikle bu yıl ürünün kalitesinin yüksek olması sebebiyle ülkedeki tüm tüccarları pazarımıza bekliyoruz.

Ülkemizin geçmiş olduğu bu zor süreci üreticimiz ve tüketicimiz ile birlikte el ele vererek aşmayı hedefliyoruz.

Ayrıca, burada çiftçilerimizin hasat ettiği buğday-arpa gibi hububat ürünlerinin de alımı yapılmaktadır.Böylece piyasa dengesi de burada sağlanmaktadır.

Yine bu alanda çiftçilerimize buğday-arpa eleme ve ilaçlama hizmeti 3 selektör makinası ile verilmektedir.Çiftçilerimiz bu alana buğday ve arpalarını getirerek eleyip,ilaçlayıp tekrar tohum olarak kullanabilmektedir.

Yeni yapılacak 'Mısır Dane Kurutma Tesisi' 'de bu alanda yapılacaktır. Tesis ilk etapta saatte 8-10 ton kapasiteli olup, ekim alanlarının artmasıyla kapasite artacak şekilde planlanmıştır. Bu tesis sayesinde çiftçilerimiz alternatif bir ürünle kazanç sağlayacaktır.Bolu Ziraat Odası olarak bu gibi yeni projeleri odamıza kazandırmaya devam edeceğiz. Sabah saat 04.00’de üretici ve alıcının hizmetine giren patates pazarında patatesin kilo fiyatı 1500-1600 TL arasında açılırken, bir üretici yapılan uzun pazarlık sonrası patatesini, kilosu 1.275 TL’den sattı.