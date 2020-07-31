Bir kınama da BGC’den

Haber: N. Halid Altundal

İlimizde yayın yapan bazı internet sitelerinde yer alan “Bolu Belediyesi’nde grup seks skandalı” başlıklı rezalet habere tepkiler dinmiyor. Bolu Belediyesi ve TGC İl Temsilcisi Hüseyin Aykan’ın yaptıkları açıklamalar ile sert tepki gösterdiği haber basın camiası sessiz kalmıyor. Bolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da rezalet habere yaptığı yazılı açıklama ile tepkisini koydu.

“MESLEĞİMİZ AÇISINDAN BİR UTANÇ OLARAK KAYITLARA GEÇMİŞTİR”

BGC’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bolu’da yayın yapan yerel bir internet sitesinde dönemin belediye başkanı zamanında yurtdışında festivale katılmak için giden kafilede bulunan belediye çalışanlarından 2 kadın ile 2 erkeğin kaldıkları otelde grup seks partisi yaptığı iddia edilmiştir.

Savcılığa intikal etmemiş, doğruluğu bile iddia boyutunu geçmemiş bahse konu çirkin olaya karıştığı iddia edilen 4 belediye çalışanının isimlerinin rumuz halinde dahi haberde yer verilmemesi o geziye giden herkesi töhmet altında bıraktığı gibi aileleri ve çocukları olan o belediye çalışanlarında huzursuzluk ve endişe yaratmıştır. Meslek etiği gereği o geziye katılan bütün herkesi zan altında bırakan bu haberi kabullenmemiz mümkün değildir. Biz Gazeteciler Cemiyeti olarak yaşandığı iddia edilen olayla ilgili değil olayın kamuoyuna veriliş şekliyle ilgileniyoruz. Haberde ne bir isim ne de olayın hukuki sürecine ilişkin net bilgiler verilmemesi mesleğimiz açısından bir utanç olarak kayıtlara geçmiştir. Haberin içeriği ve baştan sona eksik ve insanları zan altında bırakan bir dille kaleme alınan haber, meslek etiğiyle ve habercilik diliyle asla bağdaşmamaktadır. Hukuki süreci yakından takip edeceğimizi kamuoyuna duyururuz. “