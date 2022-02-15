Bir kişi beraat etti 2 kişi ceza aldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

2017 yılında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin TEM otoyolunda yaptığı yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, şoför yatağında yatan şüpheli hareketlerde bulunan Cihat Doğanay Eker’in üst aramasında çorap içerisinde uyuşturucu madde bulundu. Bunun üzerine otobüsün içerisine narkotik köpeği sokularak arama genişletildi.

Narkotik köpeği 40 numaralı koltuğa tepki verince, koltuk altına gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu bulundu. 40 numaralı koltuğun Cihat Doğanay Eker’e ait olduğu tespit edilince bu şahıs ile aynı otobüste seyahat eden arkadaşları Abdülkerim Öğünç ile Cezvet Öğünç uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı ve ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yargılamaları 5 yıldır süren her üç sanık hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Son duruşmada suçlamaları kabul etmeyen üç sanık birbirini suçlarken, mahkeme heyeti Abdülkerim Öğünç’ün beraatine, Cihat Doğanay Eker ile Cezvet Öğünç’e 7 şer yıl 6 ay hapis cezası ve yine her iki sanığa da ayrı ayrı 18 bin 740 lira adli para cezası verdi.