Bir kıyakta sendika başkanına



Haber: Ceylan Beykoz

20 Aralık 2021'de gündeme getirdiğimiz "Adrese Teslim personel alımı" başlıklı haber ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden Adrese Teslim Akademisyen İlanı verildiğini haberleştirmiştik. Şimdi de ulusal sağlık haberleri yapan “Sağlık Personeli Haber” adlı web sitesinde Sağlık Sen Bolu Şube Başkanının baldızının özel ilanla kadroya alındığını iddia etti. Yapılan haberde şu ifadelere yer verildi;

“Bolu İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesinde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sağlık Sen Bolu Şube Başkanının baldızının kişiye özel ilanla kadroya alındığı iddia edildi.

Kişiye özel ilanlar hız kesmeden devam ediyor. YÖK tarafından kişiye özel kadro ilanlarının iptal edilebileceği uyarısı yapılmasına rağmen, bu ilanlar ile işe alımların hız kesmeden devam ettiği öne sürüldü. Son örnek ise Sağlık Sen Bolu Şube Başkanının Baldızının yerleştiği kadro için olduğu öne sürüldü.

Birçok bölüme öğretim görevlisi alınacağı belirtilen ilanda Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ilanında adrese teslim atama şartı oluşturulduğu öne sürülüyor. "Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası sağlık kurumlarında en az 5 yıl yöneticilik yapmış olmak" şartı ile kişiye özel işe alım şartı getirildiği ve Bolu'da bu şarta uygun tek kişinin de Üniversite de kadroya alındığı belirtiliyor.”